«Vendesi casalinghe e truccò», a Chiaia continua l'invasione cinese

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2019 18:16

In principio fu via San Pasquale a Chiaia, dove qualche anno fa aprì il primo negozio cinese nel «salotto» napoletano. Duecento metri quadrati per duemila articoli; un'apertura che non provocò poche polemiche da parte di storici commercianti preoccupati di un'invasione cinese a Chiaia.Un caso che sembrava isolato. Fino a oggi, con l'apertura in via Schipa, a due passi da via Crispi e da piazza Amedeo, di un altro grande negozio cinese, collegato col magazzino di via San Pasquale.Singolare l'insegna dell'esercizio, scritta in un italiano stentato: «Vendesi casalinghe, accessori per machine, accessoriper truccò» si legge. Nei giorni in cui non si parla d'altro che dell'acquisto di Marek Hamsik da parte di un club cinese, l'invasione del Sol Levante a Napoli, nella sua zona più «vip», continua?