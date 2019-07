Pubblicizzavano la vendita on line di auto di lusso come Ferrari, Lamborghini e Maserati a prezzi concorrenziali ma raggiravano gli acquirenti che pur avendo provveduto al pagamento non ricevano poi le vetture ordinate. Tre persone di Afragola sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli Nord per il reato di truffa, riciclaggio minaccia e falsità ideologica. Un 47enne e un 39enne di Afragola sono finiti ai domiciliari mentre un 32enne ha il divieto di dimora nel comune di Afragola. L'indagine della Guardia di Finanza è partita dopo una serie di denunce da parte di persone che sono state minacciate dai tre indagati quando richiedevano la restituzione delle somme di denaro per le vetture ordinate ma mai consegnate. Venivano redatti anche certificati di proprietà falsificati effettuati dai soci riconducibili sempre allo stesso nucleo familiare di Afragola finito sotto inchiesta.

Martedì 16 Luglio 2019, 15:24

