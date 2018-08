I Carabinieri della Stazione di Afragola, Napoli, hanno denunciato in stato di libertà per contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri 6 persone già note alle forze dell'ordine, 4 uomini e 2 donne, sorpresi in strada mentre erano intenti a esporre in vendita pacchetti di sigarette di varie marche privi del bollino del Monopolio di Stato. Sequestrati 6,74 kg di tabacchi. Contestate violazioni amministrative per 34.777,6 euro.

Lunedì 6 Agosto 2018, 10:51

