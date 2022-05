Venditori abusivi e «svuotacantine» multati dai vigili irbani a Napoli

Controlli in via Toledo a Napoli e sanzioni per i venditori abusivi. In campo i vigili urbani che hanno sequestrato finte griffe. Per due commercianti del falso, trovati in possesso di borse, cinture, occhiali e cover di cellulari, tutti prodotti con marchi contraffatti, è scattata la denuncia.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Pompei, servizio audioguide internalizzato: scatta lo stato di... L'INIZIATIVA Festival della filosofia a Napoli: ospiti Ferraris, Odifretti,... IL CASO Omicidio e un ferito per furto di droga a Castel Volturno, altri...

Un altro intervento è scattato in un’officina che, abusivamente e anche nei giorni di chiusura, occupava il marciapiede con pile ed ammassi di copertoni fuori uso: multa da 500 euro con recupero immediato di quanto sversato, per lo smaltimento regolare.

Sul fronte del contrasto ai reati ambientali, il personale specializzato ha anche sorpreso due persone che, dallo svuotamento di una cantina ai Quartieri Spagnoli, da dove provenivano suppellettili, valigie, scatole di libri e un frigorifero, anziché consegnarli all’isola ecologica, hanno scelto di lasciare tutto all’ingresso del parco Carelli in via Pigna.