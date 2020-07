Venditori ambulanti al Vomero, in campo la polizia municipale: «Raffica di controlli»

Alle lamentele di cittadini e commercianti, causate dalla presenza assidua di ambulanti al Vomero, la polizia municipale spiega che sono numerosi i controlli effettuati dalle forze dell’ordine in città. Insomma, un lavoro capillare e minuzioso fatto ogni giorno in molti quartieri napoletani e dunque anche nella zona collinare.

Sono due le categorie di ambulanti presenti in strada che la polizia evidenzia: «Alcuni commercianti ambulanti, seppur provvisti di permessi, - spiega la nota del comandante di reparto Gaetano Frattini - non possono vendere in alcune strade della zona collinare, ad esempio in via Luca Giordano ed in via Scarlatti, e per questo sanzionati. In altre strade (Via Pitloo, via Alvino e via Merliani) seppur autorizzati devono spostarsi ogni due ore». Insomma un «attestato di buona condotta» da parte della polizia municipale, a testimonianza dell’impegno e del lavoro svolto.

Nella nota si legge ancora: «I venditori del tutto abusivi, privi di qualsiasi titolo non sono stati intercettati nelle strade menzionate, talvolta però ritrovati in piazza degli Artisti e Piazza Medaglie d’oro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA