Venerdì ecocompatibile alla Federico II: un giorno plasticfree

Venerdì 26 Aprile 2019, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un venerdì ecocompatibile, in onore di Greta: alla Facoltà di Biotecnologia della Federico II ogni settimana c'è la promozione della campagna #Plasticfreeday, creata per sensibilizzare gli studenti sulla salvaguardia dell'ambiente, lanciata in occasione della mobilitazione #fridayforfuture a opera della 16enne svedese Greta Thunberg.L'iniziativa. informa una nota, «viene dall'associazione no profit di sensibilizzazione ambientale Ciak si scienza, canale green della Federico II ideato dalla presidente, Vincenza Faraco, docente nell'Ateneo federiciano». In programma nei venerdì dedicati all'ambiente dalla Facoltà di Biotecnologia, interviste agli studenti per discutere della gravità dei problemi dell'inquinamento ambientale e anche l'affidamento di borracce agli stessi studenti, che a loro volta dovranno impegnarsi a donare un qualunque altro oggetto riutilizzabile ad amici, che dovranno poi fare altrettanto.Gli studenti che hanno aderito dovranno documentare lo scambio del regalo plastic free con una foto e pubblicarla sui social media usando gli hashtag #Plasticfreeday e #Ciaksiscienza #fridayforfuture. Obiettivo: creare una catena dell'ambiente, un'Eco-community. «Tre le iniziative svolte finora, un flash mob, lo scorso 5 aprile, alla Federico II in occasione della visita del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, con oltre 60 studenti che hanno striscioni e hanno lanciato il loro messaggio anche impresso sul viso su cui hanno dipinto in verde il simbolo delle 3R (Ridurre, Riutilizzare e Riciclare) come approccio chiave per la risoluzione dei problemi ambientali» conclude la nota.