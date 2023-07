Venere degli stracci: contestato il reato di distruzione di bene culturale

Viene contestato anche il reato di distruzione di un bene culturale di importanza rilevante a Simone Isaia, il clochard 32enne ritenuto dalla Polizia e dalla Procura di Napoli l'autore del rogo che ha mandato in cenere la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, a Napoli. Il senza fissa dimora, originario della provincia, dovrà quindi rispondere anche di questo reato (che prevede un importante aumento di pena) accanto all'incendio doloso ipotizzato dalla Polizia di Stato partenopea che sta indagando sull'accaduto sotto il coordinamento del gruppo beni culturali della VI sezione della Procura di Napoli (sostituto procuratore Federica D'Amodio, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli). In giornata, intanto, è prevista l'udienza di convalida del fermo notificato nei giorni scorsi all'indagato.