«Che dalle tue ceneri possa rinascere una città migliore». Si legge su un biglietto anonimo attaccato, con un nastro blu e un mazzolino di fiori, alle transenne arancioni in plastica posizionate attorno a ciò che resta della Venere degli stracci. Nove parole che racchiudono più di mille commenti arrivati in queste ore, la volontà della parte sana della città di non arrendersi al degrado e al vandalismo e di ripartire dalla cultura e dalla voglia di vivere. La Venere degli stracci, insomma, come l’Araba Fenice.



Simbolo di rinascita, di chi è capace di tornare a vita dalla cenere. E qualche segnale di rinascita è già arrivato. L’indignazione e lo sgomento l’hanno fatta da padrona nelle prime ore. Ma pian piano s’è iniziata a far sentire anche la voglia di rialzarsi della città. S’è vista nei bigliettini e nei fiori lasciati attorno alla struttura metallica, unica cosa rimasta dell’opera dopo il rogo. Ma anche nella disponibilità, arrivata da più parti, a mettersi all’opera per riportare l’installazione al più presto dov’era. La partecipazione della città, a quello che da molti è stato vissuto quasi come un lutto, non è mancata.

Rose rosse, fiori di campo e bigliettini stanno circondando le transenne dove campeggia il cartello “sequestro penale”. «In memoria di quella Napoli che ha partorito artisti e filosofi. Rip», si legge ad esempio su un altro biglietto davanti alle transenne. Più ottimista, invece, un altro cittadino che scrive: «La delusione e l’amarezza sono mitigate dalla consapevolezza che una inutile minoranza non può inficiare la dignità di una città». Ma pian piano, oltre a fiori e bigliettini, anche vestiti vecchi e “pezze” si iniziano a vedere lì dove fino all’alba di ieri c’era la statua. Un appello in questo senso è stato lanciato dall’attore napoletano Alessandro Preziosi. «Andate a Piazza Municipio e lasciate lì un vostro straccio», dice il popolare artista in un video-appello pubblicato sui social. «Sarà un segno contemporaneamente di ribellione e solidarietà nei confronti di chi amava vedere quell’opera in piazza Municipio». Per Preziosi, l’opera di Pistoletto «ha una grandissima forza perchè è capace di far incontrare l’arte e la bellezza, la Venere, con gli stracci, il superfluo e il reietto della società». Un’iniziativa, quella lanciata dall’attore, che ha già ottenuto un importante seguito social e che ci si attende possa avere anche una partecipazione attiva dei napoletani. Ma non è certo l’unica azione messa in campo in queste ore.

Non solo la città di Napoli, ma l’intera area metropolitana è stata colpita dalla vicenda. E dal sindaco di Ercolano Ciro Buoanajuto è arrivata una mano tesa. «Ercolano e il Mercato di Pugliano sono pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione gratuitamente tutti gli “stracci” di cui ha bisogno il maestro per realizzare nuovamente l’opera», la proposta del primo cittadino. «Non possiamo darla vinta a quattro idioti che hanno voluto solo far male a Napoli», dice il vicepresidente nazionale dell’Anci nello spiegare i motivi che l’hanno portato a lanciare la proposta. Il sindaco di Italia Viva ricorda come «Ercolano e in particolar modo il quartiere di Pugliano dal secondo dopoguerra ospitano il mercato del vintage che rappresenta una fetta importante della nostra economia e un fattore identitario».

Un appello subito accolto da Giuseppe Valletti, presidente dell’associazione recuperatori indumenti usati, nata nel 2021 che riunisce quaranta fra le più importanti aziende della selezione tessile campano: «Siamo pronti a fornire gratuitamente al maestro Pistoletto tutto il materiale di cui ha bisogno per realizzare una nuova, più imponente e affascinante Venere degli stracci». Le aziende si dicono «profondamente colpite da questo gesto di vandalismo, perché in questa mirabile opera vedevano un simbolo artistico in grado di nobilitare le loro attività, troppo spesso oggetto di campagne mediatiche negative».



Anche dalla Camera di Commercio è arrivata una disponibilità a dare una mano. «Sentirò il sindaco per capire come la Camera di Commercio possa offrire il proprio contributo per restituire l’opera alla città», annuncia il presidente dell’Ente camerale Ciro Fiola. «Oramai Napoli - aggiunge Fiola - è una città letteralmente invasa dai turisti per 12 mesi all’anno e questo terribile episodio temo che possa fare il giro del mondo, con una grave ricaduta in termini di immagine». Pure l’accademia di Belle Arti di Napoli, nell’esprimere solidarietà all’artista, si dice «pronta ad accogliere e supportare qualsiasi azione si vorrà mettere in campo a favore di un suo ripristino».