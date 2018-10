In Toscana un veneziano tenta di fare la truffa dello specchietto a un napoletano: denunciato

Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato bravo a intuire la situazione e non lasciarsi convincere un 50enne napoletano che nella mattinata di ieri è incappato in un truffatore 30enne veneziano specializzato nella truffa dello specchietto. L'automobilista stava guidando lungo le strade di Artimino quando è stato costretto a fermarsi da un uomo che viaggiava su una Golf.Con insistenza, il conducente ha cercato di addossare al napoletano la responsabilità del danno a uno degli specchietti per poi convincerlo a chiudere la faccenda in contanti per non far aumentare il premio dell'assicurazione. L'uomo, però, non si è lasciato convincere e dopo essersi rifiutato di pagare la somma richiesta ha subito chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto.Sul posto sono immediatamente arrivati i militari della stazione dei carabinieri di Carmignano che hanno ricostruito l'accaduto e denunciato il responsabile per tentata truffa ai danni dell'automobilista.