Ventidue clandestini ammassati in tre appartamenti: denunciata la proprietaria di casa

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno svolto un servizio per il contrasto dell’immigrazione clandestina controllando tre appartamenti di proprietà di una 75enne.



Le tre abitazioni, tutte nella stessa palazzina, erano state affittate dalla signora a tre famiglie con altrettanti contratti. Sembrava tutto regolare sulla carta ma in realtà gli ospiti erano 22, in assoluto sovrannumero; in uno degli appartamenti inoltre era ospitato un cittadino irregolare sul territorio nazionale.



La proprietaria dell'appartamento e i coniugi che lo ospitavano sono stati dunque denunciati per favoreggiamento del soggiorno e della permanenza di un clandestino.



Dagli accertamenti dei carabinieri è inoltre emerso che, a dispetto di quanto indicato nei contratti, la signora percepiva molto di più, perché ogni ospite pagava 50 euro ogni mese, soldi che le venivano consegnati da un unico referente di fiducia. © RIPRODUZIONE RISERVATA