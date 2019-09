Lunedì 2 Settembre 2019, 20:11

Mancano quattro giorni per completare la raccolta di fondi per comprare seicento ventilatori per il carcere di Poggioreale e mancano ancora più di cinquemila euro. Per questo il deputato Paolo Siani, che a giugno ha visitato l'istituto di pena con l'onorevole Michela Rostan, la consigliera regionale Bruna Fiola e il garante dei detenuti Samiele Ciambriello, dalla sua pagina Facebook rilancia l'iniziativa."Ultimi giorni per l’acquisto dei ventilatori per il carcere di Poggioreale a Napoli - scrive l'onorevole - Ne sono stati già acquistati e consegnati 100 per il padiglione sanitario. Se vi va di aiutarmi in questa “piccola impresa” in internet trovate tutte le indicazioni".Il link da cliccare è aria-pulita-per-il-carcere-di-poggioreale "Vi chiediamo un aiuto per dare aria pulita e ossigeno - si legge sulla pagina - Si tratta di dare un po' di aria pulita, fresca, ricca di ossigeno a chi ha sbagliato e sta pagando. Si tratta di riempire di ossigeno i polmoni, il cervello, il cuore. Donare ossigeno che possa penetrare nella pelle e rigenerare tutti i tessuti. A Poggioreale le condizioni di detenzione sono durissime e i detenuti non possono di certo uscire come persone migliori in queste condizioni. A chi ha sbagliato è giusto togliere la libertà, non la dignità, altrimenti falliremo nell'obiettivo di recuperare e rieducare il più possibile e togliere, così, criminali dalla strada. Aiutateci a regalare un ventilatore per ogni cella! Ne servono 600 e ogni ventilatore costa 13 euro.Facciamolo in fretta, fa caldo e in quelle celle non si respira, non arriva ossigeno".