Vento abbatte i pini nell'Alveo Camaldoli: «Canale ostruito e a rischio esondazione»

LICOLA. Sono diversi i pini che sono stati abbattuti dal vento nell'Alveo Camaldoli nelle ultime ore per il maltempo. "E' una situazione che sta creando preoccupazione tra le persone che hanno le proprie abitazioni in prossimità dell'alveo - dichiara Umberto Mercurio, presidente dell'Associazione Comitato Riqualificare Licola -. Il canale, in diversi punti dove ci sono i pontili, è praticamente ostruito e con le piogge previste nelle prossime ore si potrebbero verificare delle esondazioni come è già capitato per lo stesso motivo negli anni scorsi. C'è bisogno di un intervento immediato da parte dell'ente competente per evitare tutto questo. Così come deve essere effettuato un sopralluogo su i vari pini pericolanti presenti lungo tutto l'Alveo Camaldoli".

