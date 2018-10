Lunedì 29 Ottobre 2018, 16:55

Vento forte a Napoli, in una scuola finestra si stacca dalla parete e piomba nell'aula. Accade all'ITIS Fermi-Gadda, secondo quanto denunciato dall'Unione degli studenti di Napoli.«Una finestra si stacca dalla parete e entra nell'aula dove i ragazzi e le ragazze stavano regolarmente svolgendo la quinta ora di lezione. L'allerta meteo da bollino giallo che ha colpito la città metropolitana di Napoli negli ultimi due giorni non può giustificare in alcun modo un danno simile. Non siamo più disposti a rischiare la vita ogni singola giornata di mal tempo, ogni autunno a inizio anno scolastico. Questi episodio è solo un esempio delle condizioni fortemente precarie in cui versano le scuole di Napoli. È ormai palese il bisogno di eseguire più controlli di prevenzione nelle nostre scuole. Il 16 novembre scenderemo in piazza per chiedere scuole realmente sicure, finanziamenti e controlli sull'edilizia».