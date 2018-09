Vento forte e mare agitato, collegamenti a singhiozzo nel golfo di Napoli

Collegamenti marittimi a singhiozzo nel golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine. Il forte vento e il mare agitato hanno costretto allo stop diverse navi veloci sulle tratte tra i porti di Napoli e Sorrento e quelli delle isole Capri, Ischia e Procida. La compagnia di navigazione Caremar ha cancellato le corse tra Capri e Sorrento delle 8.40 e delle 9.25, mentre la corsa della nave veloce Procida-Napoli molo Beverello delle 9.20 è stata cancellata per essere sostituita da un traghetto sulla tratta Procida- Napoli alle 9.15.



Cancellate diverse partenze delle navi Medmar sulla tratta Pozzuoli-Procida e viceversa, mentre la compagnia Alilauro fa sapere che risultano sospesi tutti i collegamenti da e per Sorrento. Sospeso anche il collegamento delle 8.35 da Napoli per Capri della compagnia Navigazione libera del Golfo, che consiglia agli utenti di contattare le biglietterie di scalo per informazioni circa le singole partenze.



L'avviso di allerta meteo diramato ieri dalla Protezione civile della Campania per vento forte e mare agitato, riguardante la zona corrispondente a Napoli, isole e area vesuviana, scadrà alle ore 20 di domani, mercoledì 26 settembre.

Martedì 25 Settembre 2018, 10:04

