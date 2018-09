Vento forte, nel Napoletano crocifisso si abbatte su automobile

Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:59

CICCIANO - Il vento forte “spazza” anche il Nolano lasciando dietro di sé danni e disagi. Ma di certo lo sfortunato proprietario di una fiat Punto non poteva arrivare ad immaginare che per lui i danni sarebbero arrivati da un crocifisso. La pesante struttura in ferro che si trova lungo la trafficata via Caserta a Cicciano, infatti, è improvvisamente crollata a causa delle veloci e forti raffiche. Un puro caso che in quel momento nessuno stesse percorrendo il lato di strada in cui si trova il crocifisso, che si è quindi “appoggiato” sulla Punto danneggiandone la carrozzeria ed il parabrezza. Una triste visione per i residenti della zona abituati alla presenza di quel simbolo religioso considerato da molti una “protezione” per chi abita il quartiere. Una protezione che anche in questo caso, se si pensa alle conseguenze peggiori che il crollo avrebbe potuto avere per i passanti, c’è stata.