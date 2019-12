Vento forte a Napoli: tre pini cadono a Posillipo: tragedia sfiorata alla fine di via Manzoni

Ultimo aggiornamento: 11:17

Sono già tre gli alberi caduti nella zona di Posillipo nel corso di questa ultima notte.La tempesta di vento che si è abbattuta sulla città, non ha risparmiato la zona alta dove - tra la fine di via Manzoni e via Tito Lucrezio Caro - sono venuti giù tre grossi Pini che hanno occupato la carreggiata.Tragedia sfiorata quindi, lungo una delle strade più frequentate e solitamente meta di turisti e coppiette.Attualmente si attende l’arrivo dei vigili del fuoco della Protezione civile, per poter rimuovere i grossi fusti dal centro della strada e poterla rendere nuovamente fruibile.