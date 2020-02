Raffiche di vento forte, lamiere si abbattono sui cavi dell'alta tensione in una strada di Marano. I fatti, poco fa, in via Castelbelvedere, dove è saltata l'energia elettrica e una donna - colpita da un oggetto - è rimasta ferita. Le lamiere e altri materiali si sono staccati dalle abitazioni di un'angusta stradina. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel. L'energia elettrica manca in tutta la zona. Coinvolte migliaia di persone. La donna ferita è stata soccorsa dai passanti e trasportata successivamente in ospedale dai sanitari del 118, giunti sul luogo dell'incidente dopo alcuni minuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA