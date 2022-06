Verde pubblico, 20 interventi in 7 giorni L'assessore Santagada: «Presto la svolta»

Proseguono le attività di recupero e manutenzione del verde pubblico sotto la spinta dell'assessore del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, che ha tra gli obiettivi il partenariato con i privati. In questa settimana venti gli interventi effettuati. in primis nei giardini di piazza della Repubblica e piazza Bovio con i volontari di 100x100 Naples e ancora in vari quartieri di Napoli, dal Vomero a Fuorigrotta fino a Soccavo e al centro storico: tra gli altri i giardini del 36esimo circolo didattico Vanvitelli, in piazza Giovanni Paolo II Soccavo, in piazza Carlo III, in via Ettore Ciccotti, in piazza Nazionale, viale Augusto, nelle aiuole di Santa Maria del Pianto e in piazza Medaglie d'Oro.

Le operazioni sono frutto del coordinamento operato dall’assessorato tra squadre del polifunzionale di Soccavo, della cooperativa Primavera3 e della Cooperativa 25 giugno; oltre a loro, sempre a supporto della manutenzione del verde sono ad oggi 136 i percettori di reddito ingaggiati che erogano settimanalmente otto ore nei P.U.C. progetti di utilità collettiva.

La mappa georeferenziata rendiconta tutte le lavorazioni concluse nel 2022: ad oggi 188

https://mapping.thexs.app/map.html?fid=1ZGgs3SeyvcxPeN1yfVwOTGIJE6wg1c1C

«Stiamo lavorando senza sosta - sottolinea l'assessore Santagada - per ripristinare il verde pubblico e restituire ai cittadini parchi e giardini. In queste ore mi sono recato personalmente in Villa Comunale per verificare lo stato dei luoghi e capire gli interventi più adatti e da mettere in campo in tempi rapidi. Se volessimo paragonare la situazione alle stagioni potremmo dire che la Villa Comunale è in autunno ma tornerà presto a vivere la sua primavera-estate».