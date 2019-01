CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 31 Gennaio 2019, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per sciogliere il nodo delle griglie del metrò al Plebiscito, il Comune di Napoli punta su una sentenza breve del Tar. Più di una sospensiva, infatti, una decisione lampo definitiva dei giudici amministrativi consentirebbe di far ripartire i cantieri e ultimare la Linea 6 senza perdere i 98 milioni di fondi europei. «Una sentenza breve - spiega il direttore generale Attilio Auricchio - sarebbe la soluzione ottimale. La nostra necessità in questo momento, più di vincere la causa con il ministero dei Beni culturali, cosa su cui non abbiamo dubbi, è non avere una vittoria di Pirro. Perdere anche un altro giorno può costare caro alla città». Ieri mattina si è tenuta l'udienza presso la VII Sezione del tribunale amministrativo regionale, presieduta da Rosaria Messina. A rappresentare il Comune, l'avvocato Antonio Andreottola. Mentre il Mibac era difeso dall'avvocato dello Stato Alessandro Ferri.