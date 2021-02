Vertenza lavoratori Auchan, a Mugnano nuovo sit-in

Nuovo sit-in dei lavoratori ex Auchan di Mugnano e Giugliano in esubero. La protesta è andata scena stamani negli spazi adiacenti la struttura commerciale di Mugnano. Sono cinquanta i lavoratori in esubero per il solo complesso commerciale di via Nenni; una quarantina, invece, quelli che operavano nel vicino centro commerciale di Giugliano.

APPROFONDIMENTI IL CASO Auchan di Mugnano, 40 esuberi:disabile escluso, è protesta

Auchan di Mugnano, 40 esuberi: disabile escluso, è protesta

I nodi sul futuro dei dipendenti non sono stati ancora sciolti, nonostante l'annuncio dell'arrivo di una nuova cordata imprenditoriale che ha rilevato il comparto alimentare. La vicenda è seguita dalle amministrazioni locali e dalla Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA