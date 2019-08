Vertenza Videobank: quattro licenziamenti a Napoli, monta l'ira dei sindacati

Si è conclusa al ministero del Lavoro, con il disaccordo di Slc-Cgil, la procedura per il licenziamento di 46 lavoratori nelle 10 sedi territoriali di Videobank, la maggior parte dei quali opera nel centro-sud.

Videobank è sorta nel 1995 ed è cresciuta nel tempo assorbendo un ramo d’azienda di Sky - si legge nella nota diffusa dal sindacato - negli ultimi anni ha continuato a lavorare prevalentemente, anche se non esclusivamente, come appaltatrice proprio per la fornitura dei sevizi tecnici ai collegamenti esterni nelle sedi regionali di Sky Tg24

.

A considerare il piano editoriale di Sky Tg24 non vi è contrazione dell’attività - sottolinea la Cgil -. Una ragione in più per dire che questo scempio si poteva evitare. Si potevano trovare soluzioni almeno parziali se Sky avesse richiesto ai fornitori subentranti la clausola di assorbimento. Purtroppo invece l'azienda non l’ha fatto, e non solo. Nemmeno ha formalizzato il tavolo di crisi come previsto dal Contratto Nazionale del settore nel caso di rischi occupazionali connessi ai cambi di appalto, affermando che si trattasse di una semplice modifica organizzativa che avrebbe consentito ai giornalisti volenterosi di essere autosufficienti, con l’apporto di una agenzia di stampa che venderebbe propri servizi a pacchetto chiuso, con una libera compravendita del prodotto

.

A nostro avviso invece il fabbisogno di servizi tecnici non è venuto meno - protesta il sindacato - ma sarà suddiviso di fatto tra i nuovi appaltatori che hanno già avviato il reclutamento di lavoratori con Partita IVA o subordinati a tempo determinato con un Contratto di riferimento improprio e con l’impegno per 10 ore di riprese oltre alle mansioni accessorie. Abbiamo anche chiesto incontri alle imprese subentranti nelle forniture di servizi tecnici per Sky Tg24 per cercare insieme soluzioni dignitose, ma le nostre richieste sono state respinte

.

L’epilogo della vertenza Videobank non è che la punta dell’iceberg della precarizzazione del lavoro cui assistiamo in queste settimane con il rinnovo e le proroghe degli appalti televisivi. Metteremo in atto nelle prossime settimane tutte le iniziative idonee a difendere il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori degli appalti televisivi

.

Martedì 27 Agosto 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 19:04

