Whirpool, i lavoratori in azienda a Napoli: «Siamo soli in questa battaglia

Martedì 1 Ottobre 2019, 12:09

Ci sono i rappresentanti sindacali, i lavoratori e le loro famiglie questa mattina negli stabilimenti Whirpool di via Argine. In una fabbrica deserta e che da cinque mesi è al centro di una crisi che mette in pericolo oltre 400 lavoratori.Le voci si alternano e le soluzioni non sembrano mai arrivare, ma una certezza c'è: “Napoli non molla”. Questo viene ripetuto a gran voce da chi oggi ha deciso di essere presente in azienda. Da tutti quelli che sino a qualche mese fa, credevano ancora alla salvezza di uno degli stabilimenti più produttivi della regione.Oggi le cose sono cambiate e la fiducia nelle istituzioni si è disgregata poco alla volta. Ma nessuno ha intenzione di tirarsi indietro. «Ci stiamo preparando per il corteo di venerdì a Roma – dichiarano i lavoratori – perché vogliamo far capire che continuiamo ad esserci. Abbiamo capito di essere da soli in questa battaglia e che possiamo contare solo sulle nostre forze. Con noi ci sono anche i lavoratori di Almaviva e dell'American Laudnry che testimoniano di quanto sia difficile, lavorare e continuare ad insistere su questo territorio. Ma siamo sicuri che continuando in questo modo, riusciremo a salvare i nostri posti di lavoro e la nostra dignità».