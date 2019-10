I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale un 25enne del posto per i reati di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, negli ultimi sei anni, aveva costretto i genitori a consegnargli denaro per l’acquisto di droga, arrivando a minacciarli di morte e ad aggredirli fisicamente con strattoni e spinte. Dinanzi a eventuali rifiuti, l’arrestato reagiva con violenza, distruggendo anche i mobili dell’abitazione dei genitori. Il 25enne è ora ai domiciliari.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 13:11

