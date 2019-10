Martedì 15 Ottobre 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 12:25

I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura, hanno tratto in arresto un 43enne del posto già noto alle forze dell'ordine.Il giudice, concordando con i risultati delle investigazioni dell’Arma, ha ritenuto il 43enne responsabile di maltrattamenti in famiglia, estorsione, lesioni e minacce aggravate.Ha vessato la moglie per quasi due anni, picchiandola senza motivo e costringendola, utilizzando anche un coltello, a consegnargli denaro per acquistare droga.Nell’ambito dello stesso provvedimento, il 43enne è ritenuto responsabile anche di maltrattamento di animali, per aver più volte percosso il cane di famiglia.L’arrestato è ora nel carcere di Poggioreale.