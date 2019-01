Sabato 12 Gennaio 2019, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Giugliano hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori un operaio 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.Nell’ambito di indagini coordinate dalla procura della repubblica di napoli-nord i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nord.Il soggetto, alla luce di indagini iniziate dopo la denuncia della ex compagna, è ritenuto responsabile di aver vessato psicologicamente e fisicamente la giovane donna nel corso della loro convivenza.La donna infatti si è vista picchiare, pedinare, osservare e tormentare sul telefono cellulare. era arrivata al punto di temere per la propria incolumità, perciò si è rivolta ai carabinieri.Il 29enne adesso è ai domiciliari lontano da lei.