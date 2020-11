Un recovery plan per salvaguardare la stagione turistica 2021 del distretto turistico Vesuviano. È la proposta che sarà avanzata a breve dal consorzio Costa del Vesuvio ai sindaci dell’area vesuviana, a quello della Città Metropolitana Luigi De Magistris e all’assessore al Turismo della Regione Felice Casucci.Per il presidente Angelo Pica emerge chiaramente «la necessità di salvaguardare le numerose imprese turistiche del territorio che hanno visto azzerare i propri ricavi per il 2020. L’obiettivo del consorzio, che nei mesi di marzo e aprile è riuscito ad aggregare oltre cento società imprenditoriali e sociali dell’area vesuviana, è ridare slancio e speranza alle imprese con misure di sostegno e di accompagnamento».

Per l’amministratore delegato Luca Coppola «il piano vuole essere una risposta costruttiva da offrire alle istituzioni per uscire da una crisi che è economica e assieme psicologica, programmando con anticipo il 2021, per ridare fiducia e un orizzonte di lavoro operativo per i mesi che verranno, sperando in tempi migliori».

Sul tavolo oltre ad azioni mirate volte a creare un marchio di qualità e sicurezza, la richiesta di revisionare imposte come Tari, Imu e di azzerrare la tassa di soggiorno nei comuni turistici. Infine la possibilità di dare vita ad un fondo bancario di garanzia a tassi agevolati per le imprese che necessitano di liquidità.

