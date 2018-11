Vesuvio, l'ultimo allarme di Dobran: «Verso uno scenario apocalittico»

Lunedì 26 Novembre 2018, 17:22

Chi si aspettava un marchingegno sofisticato è rimasto deluso. Il Simulatore Vulcanico Globale dell'ingegnere fluidodinamico Flavio Dobran non è altro che una sequela di equazioni e algoritmi che simulano, appunto, una possibile eruzione del Vesuvio. Una simulazione che si basa su valori fisico-chimici anche ipotetici, tanto è vero che l'autore è lui stesso a precisare le varie metodologie di applicabilità (almeno cinque, che producono diverse eruzioni) e sottolinea come essendo un modello di simulazione «ci saranno sempre incertezze nei parametri e innumerevoli variabili». Il Simulatore, inoltre, è lo stesso progetto su cui Dobran lavora da oltre 20 anni e che periodicamente ripresenta ricordando che «per il Vesuvio lo scenario atteso potrebbe essere apocalittico», usando consciamente il condizionale, poiché è una possibilità teorica, così come lo scenario eruttivo potrebbe essere bassissima energia.L'apocalisse, però, è assai lontana, visto che il vulcano sonnecchia. Ogni tanto le rocce frutto di eruzioni precedenti si compattano sotto il loro stesso peso, provocando piccoli sciametti sismici, e la geochimica delle fumarole sulla sommità non segnala nessuna variazione, al punto da mantenere l'«allerta verde». Quindi un giorno il Vesuvio erutterà, ma niente paura perché non sarà oggi e neppure domani. Semmai il tema su cui continuare a discutere e confrontarsi è e resta quello della consapevolezza di vivere in un'area vulcanica attiva, con le istitutuzioni che devono pianificare urbanizzazione e infrastrutture in funzione di questa certezza. E su questo tema Dobran e gli altri organizzatori ha previsto una giornata intera (mercoledì) al convegno «Resilienza e sostenibilità delle città in ambienti pericolosi» affollata per il debutto da uno sparuto gruppo di studiosi che in questo primo giorno si è confrontata sul tema dei «Pericoli e vulnerabilità delle città in ambienti pericolosi», e proseguirà fino a venerdì.