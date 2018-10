Bomba d'acqua sul Vesuvio, volontario salva anziani nell'auto nel fango: cinque anni fa aveva salvato due giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Ottobre 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 09:40

Maltempo nel Vesuviano: in ginocchio la provincia da monte a valle; ad Ercolano un volontario eroe salva quattro persone intrappolate a bordo di un'auto finita in una buca trasformata in un lago d'acqua piovana sull'autostrada uscita Ercolano scavi. Ciro Santoro, una specie di angelo del Vesuvio, è un po' l'immagine della buona volontà individuale che combatte con il degrado sempre peggiore: di lui si ricorda il salvataggio di due persone durante i festaggiamenti per San Ciro nel 2013. Venne giù un balcone e Ciro era lì. Come ieri, quando un'auto si è ritrovata con l'acqua ai finestrini e lui si trovava a passare dall'altra parte della carreggiata. Ma, a giudicare dal cataclisma di ieri, verrebbe da chiedersi se ci sarà sempre un Ciro anche al prossimo temporale. Le piogge di questo week end hanno infatti risvegliato la piaga del rischio idrogeologico sul Vesuvio: ieri chiuso il «Gran Cono» per frane e smottamenti, in ginocchio l'area sud della pedemontana.Il nubifragio di sabato sera ha arrecato danni al Parco Nazionale del Vesuvio sia per l'area protetta sia per le pinete del versante di Torre del Greco, soprattutto in via Montagnelle. A causa di una frana il sentiero 5 (del Cratere) per l'intera giornata è stato chiuso.