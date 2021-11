Napoli, paura a quota mille sul Vesuvio: bus Eav perde il controllo e cade in una scarpata

Paura a quota mille sul Vesuvio: bus Eav cade in un avvallamento con autista a bordo, i turisti erano appena scesi. Una tragedia sfiorata poco dopo le 14 a quota mille dove un bus per il trasporto turistico Eav, appena parcheggiato in pendenza con l’autista a bordo, ha cominciato ad avanzare a vuoto. I turisti erano appena scesi dall’autobus per visitare il Gran Cono, mentre l’autista ha cercato di riprenderne il controllo. Il bus, tuttavia, ha proceduto rompendo il guardrail finendo nella scarpata.

APPROFONDIMENTI VIDEO Paura a quota mille sul Vesuvio: bus Eav perde il controllo e cade in... LO SCHIANTO Terribile incidente tra due macchine, muore un uomo di 57 anni L'INCIDENTE Scontro tra auto nel Casertano, feriti salvati dai vigili del fuoco

L’autista ero riuscito a saltare dal bus in corsa mettendosi in salvo. Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato di Polizia Portici Ercolano, agli ordini del primo dirigente Pietropaolo Auriemma, che hanno allertato la centrale operativa della polizia municipale di Ercolano, alla guida del comandante Francesco Zenti. Le pattuglie di polizia di Stato e Municipale sono intervenuti in soccorso dell’autista, uscito illeso dall’incidente. Intanto, sono giunti sul posto dei mezzi Eav che hanno tirato fuori il bus dall’avvallamento. La polizia Municipale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area.