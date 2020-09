L'intero settore turistico che ruota attorno al Vesuvio è in affanno. Le nuove regole di accesso al Gran Cono e le restrizioni anti-Covid disposte dal Parco nazionale dopo il lockdown hanno scatenato polemiche fin da subito. Ma adesso il malumore è alle stelle e il disagio rischia di sfociare in azioni clamorose di protesta. Associazioni e sigle sindacali hanno lanciato un ultimatum all'Ente Parco prima di dichiarare lo stato di agitazione. Una situazione che avrebbe conseguenze devastanti sull'intero indotto turistico legato al vulcano.

L'ULTIMATUM

Gli operatori, tra guide turistiche, tour operator, agenti di viaggio, conducenti di autobus, contestano fortemente alcuni punti del nuovo sistema di accesso al cratere (sentiero 5) e ne chiedono la revisione. Si tratta di limitazioni che, a detta degli operatori, stanno creando molte criticità nella programmazione dei pacchetti turistici dedicati ai gruppi e stanno costringendo molti operatori a cancellare il Vesuvio dagli itinerari in Campania. L'ultimatum è a firma di Agenzie di viaggio Unite, Aidit Federturismo, Confartigianato Napoli Trasporto, associazione Campania noleggio con conducente, Federnoleggio, associazione Guide turistiche, Uiltusc Guide e Accompagnatori Turistici, Federagit, Presidio permanente vulcano Vesuvio. A gran voce gli addetti ai lavori richiedono innanzitutto il ripristino della biglietteria segnalando la «inefficienza dell'acquisto solo online dei biglietti». Una procedura, scrivono, che oltre a rendere il prezzo del ticket più caro per i visitatori, «ha di fatto avvantaggiato i soli soggetti preposti alla gestione del servizio on-line, impedendo, da un lato, alle agenzie e agli altri tour operator la possibilità di formulare proprie offerte e promozioni; e dall'altro, precludendo a molti turisti giunti a quota mille di poter accedere alla visita guidata del Gran Cono, sia per l'impossibilità di acquistare il biglietto nella modalità off-line sia per il sistematico fittizio riempimento delle slot che finisce per favorire il bagarinaggio».



FRONT OFFICE

Gli operatori segnalano anche i disagi per i turisti davanti ai tornelli, viste le difficoltà di accesso e la mancanza di un front-office. Disagi vengono denunciati da molti visitatori per la impossibilità di godere del panorama dal piazzale a quota mille, interdetto al pubblico. D'altronde il primo ingresso è alle 9 e se turisti, sportivi ed escursionisti arrivano in cima di buon mattino non possono nemmeno usufruire del bar che è al di là dei tornelli. Sotto tiro anche il numero di ingressi per gruppo, passato da 15 a 25 ogni 15 minuti a fine giugno. «Il numero adeguato di visitatori in base alle nostre valutazioni - dicono gli operatori- è di circa 100 visitatori ogni 15 minuti. Siti come Pompei consentono attualmente 500 ingressi ogni 15 minuti. Alle condizioni attuali le agenzie e i tour operator non hanno più la possibilità di formulare proprie offerte e promozioni, nonché di comprare biglietti; in più si preclude, ai molti turisti di poter accedere alla visita».

AUMENTI

A penalizzare gli operatori anche l'eliminazione dalla lista dei destinatari dei biglietti ridotti delle agenzie e tour operator. «Da un costo di 8 euro a persona - denunciano - si è passati a un aumento, inclusi i diritti di prevendita, del 46% (11,68 euro). In questa fase già delicata chiediamo di essere reinseriti nella lista». Inoltre si richiede che torni la gratuità dei ticket per le guide e gli accompagnatori turistici (solo le guide vulcanologiche non pagano) come avviene in altri siti turistici. Infine, c'è l'annosa questione dei servizi igienici, inesistenti a quota mille.

