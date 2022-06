Vesuvio, intervista a Paolo Cappelli: «Disservizi indegni di un luogo così bello, noi guide costrette a calmare i turisti»

«Da qualche tempo le guide vulcanologiche oltre a mostrare le bellezze del Vesuvio devono cercare di calmare i turisti. Meraviglia per l'incanto del luogo, rabbia e delusione per i disservizi». Paolo Cappelli è il presidente del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio. Delle guide specializzate, cioè, ad accompagnare i turisti dal piazzale quota mille al cratere.

Cosa delude i turisti?

«Come denunciamo, ormai, da due anni il sistema di accesso al Cratere fa acqua da tutte le parti. I turisti si lamentano continuamente perché, arrivati in cima sprovvisti di ticket, non trovano la linea wi-fi e una biglietteria fisica per cui devono tornare indietro. O restano fuori, talvolta, anche per pochi minuti di ritardo. Molti si lamentano della mancanza dei bagni, dei problemi col parcheggio e della sicurezza. Spesso sono disorientati e le nostre guide devono consolarli».

E gli illeciti?

«Abbiamo notato un vuoto di biglietti tra quelli disponibili ogni giorno sul sito e quelli che, a soldout accertato, effettivamente vengono vidimati dagli operatori. Non si capisce quei circa 600-700 biglietti al giorno dove vadano a finire. D'altronde, senza una biglietteria fisica e con un sistema informatico che ha delle falle, è automatico che ci sia chi ne approfittai».

Giovedì un tavolo in Regione. Cosa si aspetta?

«Abbiamo già partecipato a diversi tavoli, ma non si è risolto mai nulla. Finora abbiamo avuto solo non-risposte, eppure le sigle che cercano di trovare un accordo con l'Ente Parco sono tante e rappresentano il clou del turismo in Campania. Ci auguriamo che adesso possa esserci una svolta».

Come mai non si raggiunge questo accordo?

«Non lo so. Abbiamo provato a dialogare in tutti i modi con l'Ente, ma non riusciamo a capire quali siano i problemi insormontabili per risolvere le criticità. Io ho viaggiato ovunque, anche alle altezze di Alpi e Dolomiti, e in nessun sito mancavano i bagni pubblici. Sul Vesuvio sembra siano un'impresa. Intanto, stiamo scoprendo sempre più spesso turisti che per disperazione espletano i loro bisogni dietro le nostre auto di servizio o scavalcano le transenne per ripararsi nelle pinete».