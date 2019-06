La Puglia potrebbe accogliere i cittadini campani in caso di evacuazione delle zone a rischio di eruzione vulcanica. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, a margine della presentazione del raduno nazionale di protezione civile che si terrà a San Giovanni Rotondo da domani al 16 giugno. «Il 19 giugno - ha annunciato Nunziante - sottoscriveremo a Napoli un protocollo per il gemellaggio con la Regione Campania che prevede l'accoglienza post-evacuazione delle aree a rischio vulcanico. In caso di eruzione del Vesuvio, cioè, nelle regioni limitrofe e in particolare in Puglia - ha spiegato - c'è un progetto per accogliere gli sfollati di quei territori».

Giovedì 13 Giugno 2019, 14:04

