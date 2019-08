CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Agosto 2019, 09:19

Dopo la strada Matrone, nel territorio di Boscoreale, un altro sentiero dell'area protetta del Parco nazionale del Vesuvio si avvia ad essere riqualificato. È il Vallone della Profica, a San Giuseppe Vesuviano: ieri il cantiere è stato aperto, entro qualche settimana anche quest'altro percorso all'interno del vulcano verrà completato. Un ulteriore tassello del complesso mosaico del Grande Progetto Vesuvio: un masterplan che prevede interventi per circa 9 milioni di euro. Non ci sono solo i lavori per i sentieri esistenti, ma anche la creazione di nuove vie, di stradine di interconnessione, ippovie, percorsi in bicicletta e per disabili. Un investimento importante, nato dopo gli incendi dolosi che interessarono l'area nell'estate del 2017 e che stravolsero il patrimonio di biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvio. Due anni dopo, l'inversione di rotta è evidente: prima il cantiere di Boscoreale, ora quello di San Giuseppe Vesuviano.