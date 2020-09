Veterinaria, test a prova di contagi ma all'uscita c'è la ressa di genitori

Quelle andate in scena ieri in tarda mattinata alla Federico II di Monte Sant'Angelo non sono state solo prove d'ingresso al corso di laurea in Veterinaria, ma anche prove di convivenza col virus o test di una nuova normalità. Sono 1.600 i giovani «divisi in una ventina di aule», sono tornati tra i banchi per la prima volta in città dopo il lockdown per un esame scritto durato 100 minuti. «Abbiamo indossato la mascherina per tutto il tempo - raccontano all'uscita - Se qualcuno la scostava anche solo dal naso veniva subito richiamato». Qualcuno degli aspiranti veterinari fa notare che «tra uno studente e l'altro c'era meno di un metro di distanza». In ogni caso, a poche settimane dal banco di prova della riapertura delle scuole, la pandemia ha già stravolto le abitudini del mondo dell'istruzione, e diversi studenti ne sono consapevoli: «Dovremo indossare la mascherina anche mentre studiamo in biblioteca», commenta per esempio Gennaro D'Amato.

C'è aria di tensione a Monte Sant'Angelo, sia per il test sia per il rischio contagio. Sotto esame ci sono anche le procedure anti virus. Si entra dopo le 12, a gruppetti di 2 o 4, e dopo misurazione della temperatura col termoscanner. Anche l'uscita intorno alle 13,30 è rigorosamente scaglionata. All'interno ci si siede a posti alternati, come scritto sulle sedie. Ci si disinfetta, si va in bagno uno per volta, non ci si può abbassare la mascherina nemmeno per un istante e tanti addetti alla sicurezza fanno da personale Covid, controllando il rispetto delle misure di distanziamento sociale ed evitando strappi alla procedura. «C'erano addetti alla sicurezza anche nei corridoi, per evitare assembramenti raccontano Davide Colaps e Mara Bruno all'uscita, appena finito il test E abbiamo trovato addetti anche all'entrata dell'edificio: avevano il compito di smistare gli studenti nelle varie aule». Il rigore delle procedure nelle classi e nei cortili stona però con la folla di genitori, parenti e amici che intanto si è formata nel piazzale a ridosso del cancello dell'Università. Oltre un centinaio di persone aspetta l'uscita dei ragazzi. In pochi metri quadrati.



Insomma, è il paradosso dei luoghi pubblici nel post-lockdown: fuori si chiacchiera senza distanze e talvolta senza mascherine. Dentro, invece, la lista delle norme è lunga. «Il test era difficile - dice Lucrezia De Rosa - Ne entreranno 61. Ero in una classe da 20 persone, in uno degli ultimi gruppi, che erano i meno numerosi. Eravamo tre per ogni banco, distribuiti in una ventina di aule. Abbiamo tenuto per tutto il tempo le mascherine, sedevamo a posti alternati, Tra uno studente e l'altro ho notato meno di un metro». «L'aula era quasi piena commenta Natascia Lupilato Prima di entrare ci hanno fatto disinfettare e ci hanno impedito ogni contatto. Se qualcuno provava a tirare giù la mascherina dal naso gliela facevano subito rialzare».

«Le misure di distanziamento - c'erano aggiunge Salvatore Siniscalchi - ma forse dovevano essere maggiori. Si poteva fare di meglio a mio parere» «Sono soddisfatta del test - dichiara invece Amina Spalletta - credo che le precauzioni prese fossero sufficienti. La febbre ce l'hanno misurata prima dell'ingresso. In bagno si poteva andare uno per volta».

«Come sia andato il test non lo so - sospira Giuseppe Briganti - Sulle misure credo ci fosse poco meno di un metro di distanza tra i posti. Nella mia aula ho notato diversi posti vuoti: una trentina di persone non si sono presentate alla prova». «Ho trovato il test fattibile: 60 domande in tutto di varie materie - spiega Gennaro D'Amato - Credo fossimo circa un migliaio. C'era tensione per il Covid. Se ci si abbassava la mascherina si veniva ripresi dai commissari e dagli addetti alla sicurezza. Dovremo abituarci anche a studiare con la mascherina, credo sia giusto così».

