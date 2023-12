Arte, cultura e legalità nel Natale di Quarto

Illustrato in Comune il programma di “Quarto in viaggio per la legalità tra arte, cultura e gastronomia” alla presenza del sindaco Antonio Sabino e del vicesindaco Annarita Ottaviano.

La rassegna nel cartellone Eventi Metropolitani, con fondi Città Metropolitana di Napoli, è divisa in due parti. La prima, già partita con successo, s’intitola “La magia del Natale a Quarto” e terminerà all’Epifania. Allestimenti, animazioni e artisti di strada, gli auguri del primo cittadino nelle scuole e nella casa famiglia “Il Traguardo”, inaugurazione in Villa Comunale di “Quarto accende le luci della legalità”, ad ulteriore conferma del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale, particolarmente impegnata nel sociale, e portato avanti con una serie di iniziative mirate, selezionate all’insegna dell’eccellenza.

Nella chiesa S. Maria Libera nos a scandalis, 23 dicembre alle 19,30 il concerto “Ex voto” di e con Fiorenza Calogero e Marcello Vitale e 2 gennaio ore 19,30, spettacolo “Anime di Napoli” di e con Nio Lauro, e con Olimpia La Padula e Gianluca Coppola, al sax Pepito, regia di Salvatore Piedimonte, direttore artistico della manifestazione con la sua Musiciens, organizzatrice del programma. In piazzale Europa, 27 ore 17-20 Villaggio di Natale “Christmas Five” e 5 gennaio ore 16,30 “La Befana e i burattini” di Patrizia Ferraiolo. 6 gennaio, atteso appuntamento con la consueta gara podistica Befana Running.

Nella seconda parte della rassegna: Un Quarto di Miglio d’auto; Quarto in maschera; Quarto di vino e luna; Annurca Regina delle mele; Giornata degli artisti di strada; Giornata della Legalità; Il fiocchetto lilla; Festa dei Santi Pietro e Paolo, gran galà di Santa Maria.

Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Teresa Lucianelli, hanno preso parte anche le Associazioni territoriali Mozart con Angela Liccardo e Av Events con Veronica Colurci e Alessia Cerlino; il consigliere comunale di “Civica Insieme” Crescenzo Carputo; l’attore Nio Lauro; il respinsabile luminarie, Pasquale Moio;

In chiusura, momento conviviale a cura della Pasticceria Fratelli Avallone, con il maitre patissier Luigi Avallone.

«Abbiamo realizzato un cartellone ricco e variegato di eventi, in grado di raccontare e promozionare le tante belle realtà del nostro territorio proiettandole in una dimensione più ampia, grazie al sostegno importante della Città Metropolitana di Napoli - ha dichiarato il sindaco Antonio Sabino, consigliere delegato al Patrimonio e ai Beni comuni della Città metropolitana di Napoli - Siamo partiti con le Magie del Natale tra le strade di Quarto, coinvolgendo anche tutte le scuole del territorio.

C’è spazio per la musica classica e della tradizione napoletana, per il folklore legato alle feste religiose di Santa Maria e dei Santi Pietro e Paolo. Ed anche tantissime iniziative legate all’enogastronomia e alla valorizzazione dei nostri beni archeologici. Un cartellone di qualità, con il filo conduttore dell’impegno sociale costante per la legalità, coinvolgendo scuole, parrocchie, artisti, associazioni e imprenditori della nostra terra. Quarto prosegue il suo cammino di promozione delle sue eccellenze, riscoprendo il gusto e il piacere di condividere tutti insieme queste tantissime giornate di eventi, da oggi e fino al 14 settembre prossimo».

«Un periodo di eventi e spettacoli rivolti alla cittadinanza senza dimenticare la cultura della legalità, testimoniata con l'accensione delle luci ad essa dedicate. Seguiranno dibattiti, convegni, spettacoli. In qualità di vice sindaco e assessore agli eventi, il mio impegno è anche quello di promuovere il rispetto della legalità attraverso questa rassegna di eventi culturali, finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli, affinché la consapevolezza e il dialogo possano essere strumenti fondamentali nella costruzione di una società basata su valori etici e l’osservanza delle leggi, continuando così il lavoro già realizzato dal sindaco avv. Antonio Sabino nella legislatura precedente» così Annarita Ottaviano, vicesindaco e assessore agli eventi del Comune di Quarto.