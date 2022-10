Via Caracciolo, sorpreso con arnesi usati per lo scasso, denunciato

Gli agenti nel transitare in via Caracciolo hanno effettuato un controllo ad un’autovettura con a bordo due persone.

I poliziotti hanno trovato il passeggero, un 41enne napoletano con precedenti di polizia, in possesso di una busta contenente tre cacciaviti, un punteruolo, una chiave esagonale e una tronchese e lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.



Inoltre, al conducente sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per mancata esibizione dei documenti di circolazione.