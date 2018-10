Martedì 16 Ottobre 2018, 11:00

Presidio davanti la scuola "Bovio" in via Carbonara. In piazza stamattina sono scesi i residenti della zona per protestare contro la lentezza dei lavori di riqualificazione di via Carbonara e via Cirillo, le condizioni drammatiche dell'inquinamento atmosferico e la scarsa sicurezza del cantiere nonché il blocco quasi costante del traffico autoveicolare e soprattutto dei mezzi di soccorso. Il Circolo “Nelson Mandela”, l'associazione “Savio Condemi” e tutti i manifestanti chiedono al sindaco de Magistris e al prefetto Pagano di attuare ed attivare ad horas interventi per «eliminare tale inconcepibile ed insostenibile situazione».