Giovedì 17 Ottobre 2019, 07:38

POZZUOLI. Una strada chè è stata asfaltata da qualche mese dopo anni in cui le buche erano diventate un pericolo per l'incolumità di automobilisti e pedoni. Poi, qualche intervento tecnico ed ecco che un avvallamento si è creato su via Cuma Licola come si può vedere dalle foto. Un pericolo anche in questo caso. Così i residenti hanno pensato bene di segnalare il tutto con un metodo "fai da te". Così con dello spray di colore bianco sono state disegnate sull'asfalto prima delle frecce, poi, è stato cerchiato l'avvallamento dove all'interno è stato scritto "buca" con due fiori disegnati. Davvero un metodo molto originale per segnalare il pericolo.