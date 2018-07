CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 30 Luglio 2018, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta stare dietro la scrivania, si torna in strada. L’Anm stringe la morsa sugli ex autisti dichiarati inidonei alla guida e passati in ufficio a svolgere mansioni impiegatizie, pur mantenendo la qualifica e alcuni benefit di conducente, come la settimana corta, nonché la patente per portare l’autobus. Tecnicamente sono chiamati dipendenti «fuori posizione». In 35 saranno mandati a visite mediche per verificare se potranno essere riqualificati come ausiliari del traffico o controllori. Le posizioni vacanti da coprire sono 22, residuo delle 85 previste dal vecchio piano dei 194 esuberi non ancora smaltito.Le visite mediche riguarderanno in maggioranza personale attualmente impiegato nei call center di esercizio e nell’ufficio Gestione sanzioni, ben 8 dipendenti ciascuno. Altri 7 provengono dal Contact center, a servizio degli utenti, 4 dall’Infomobilità. I restanti dai parcheggi e altri settori. Una volta ultimate le visite mediche per verificare l’idoneità a svolgere la mansione di ausiliare o controllore, si sceglierà tra i 35 in base al criterio della minore anzianità nella mansione, della prossimità di inquadramento o per fungibilità.