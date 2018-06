Giovedì 14 Giugno 2018, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 20:11

Paura tra la folla a via dei Mille, nella zona dello shopping di Chiaia. All'altezza del Pan, il palazzo delle arti, intorno alle 16 una magistrata che era a bordo di uno scooter è stata scippata ma ha opposto resistenza ai banditi. Caduta rovinosamente a terra, la donna ha riportato una ferita alla testa: immediatamente soccorsa dal marito, anch'egli magistrato, per la donna è stato necessario l'intervento di un'ambulanza, che ha trasportato la vittima del violento scippo all'ospedale Cardarelli. Sull'accaduto indaga la polizia, che sta visionando le immagini riprese dalle telecamere dei negozianti puntate sulla strada, per risalire ai responsabili dello scippo.