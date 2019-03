Napoli: 20enne ruba la batteria di un motorino in via Duomo, preso dalla polizia

Martedì 12 Marzo 2019, 17:15

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Decumani hanno arrestato Amilcare Giunto, 20enne, responsabile del reato di tentato furto aggravato.In via Settembrini, angolo via Duomo, gli agenti hanno sorpreso il giovane intento a smontare la batteria di un motorino parcheggiato.Il giovane alla vista della pattuglia è scappato in direzione via Foria. Durante la fuga ha lanciato a terra un cacciavite, poi sequestrato. Gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare il 20enne.