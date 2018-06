Napoli, commercianti di via Duomo in allarme: «Auto contromano, troppi incidenti»

Sabato 9 Giugno 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada è stata riaperta ma non c’è ancora pace in via Duomo. Proprio qui infatti nonostante i cartelli e la cospicua segnaletica orizzontale, le auto ed i motoveicoli continuano ad andare contro mano causando diversi incidenti. Ad accorgersene per primi i sono stati i commercianti della zona che adesso lanciano l’allarme e chiedono interventi, per scongiurare ulteriori pericoli.«Dopo la riapertura della strada» racconta Paolo, «gli incidenti sono stati numerosi ed ancora continuano ad esserci. Purtroppo non gli automobilisti non capiscono come procedere in questa direzione e spesso le vetture che vengono da via Duomo e dal Corso Umberto I, si ritrovano l’una di fronte all’altra senza la possibilità di poter evitare l’impatto. Chiediamo ulteriori interventi e soprattutto un pattugliamento costante, almeno per questo primo periodo, al fine di evitare ancora il caos generato da questi incidenti. Inoltre riteniamo necessaria la riapertura della ZTL che potrebbe solo aiutare una zona così densamente popolata».