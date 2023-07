Via Duomo invasa da scooter e quad guidati da bambini: «sicurezza pedonale a rischio»

Il tema degli scooter selvaggi che imperversano nelle piazze e nelle strade cittadine con il periodo estivo torna puntualmente d'attualità. Orde di ragazzini, molto spesso nemmeno in possesso dei requisiti d'età per ottenere la patente A1 - quella che consente di guidare scooter fino a 125 cm3 di potenza - da diverse settimane stanno letteralmente tenendo sotto scacco via Duomo, una delle principali arterie viarie cittadine, percorsa ogni giorno da migliaia di napoletani e turisti diretti ai decumani.

Un viavai continuo di giovanissimi centauri a bordo di scooter di grossa cilindrata, mini-moto e quad che sfrecciano sui marciapiedi causando seri pericoli alla circolazione pedonale e causando, di tanto in tanto, incidenti e cadute.

Negli scorsi giorni il tema degli scooter selvaggi è stato lanciato dal presidente della Commissione Sicurezza Urbana del Comune di Napoli Pasquale Esposito, che ha sottolineato la necessità di intervenire sia sul fronte della repressione che dell'educazione civica, ribadendo la necessità di rafforzare i presidi sul territorio e di creare una "rete" di forze dell'ordine che possa fare da supporto all'operato della polizia locale.

Ed è proprio sul tema della presenza sul territorio da parte dei caschi bianchi del Comune che da alcune ore si sta assistendo ad un vero e proprio braccio di ferro tra Comune e IV Municipalità.

La notizia dell'accorpamento - necessario per ragioni di spending rewiew - di alcune sezioni operative di polizia municipale dislocate sul territorio e la chiusura del presidio di via Murialdo, nel quartiere Poggioreale, ha dato vita ad una vera e propria "insurrezione" nel consiglio del quarto parlamentino che ha chiesto a gran voce il ripristino del presidio soppresso e, anzi, ha rilanciato chiedendo più uomini e mezzi in un territorio estremamente complesso dal punto di vista ambientale, sociale e demografico. Il problema degli scooter selvaggi che impazzano su via Duomo, infatti, è solo uno dei tanti problemi affrontati quotidianamente nel territorio di una delle Municipalità più "calde" dell'intera città.

«La chiusura della sezione di via Murialdo - denunciano i consiglieri della IV Municipalità Enrico Cella e Giuseppe Basile - è una decisione scellerata che rischia di mettere definitivamente in ginocchio un territorio estremamente complesso e delicato da gestire. Abbiamo appreso che dei 39 agenti che facevano parte dell'unità soppressa solo sette verranno ricollocati sul territorio della nostra Municipalità. Un numero esiguo e assolutamente insufficiente a garantire il presidio di un territorio che già è in sofferenza a causa della mancanza di controllo. Proprio a causa dei mancati controlli sul territorio - continuano gli esponenti del parlamentino di via Gianturco - ci troviamo ad assistere a scene come quelle di via Duomo, una delle strade più importanti della nostra città, dove i napoletani ed i turisti non possono nemmeno circolare in sicurezza sui marciapiedi a causa di ragazzini che rappresentano un pericolo pubblico».