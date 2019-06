Ucciso dal crollo a Napoli, la figlia: «Non faremo sconti ai colpevoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 23:02

La disperazione è incontenibile, lo choc abissale, le lacrime scendono dagli occhi per conto loro. Eppure Rossella Padolino, fashion blogger di trent’anni, dimostra dignità, grazia e compostezza. Non urla e non si fa notare. Piange accovacciata su un muretto del giardino nel Pronto Soccorso del Cto, ai Colli Aminei. Intorno a Rossella sfilano a decine amici e parenti increduli di Rosario, suo padre, noto commerciante sessantaseienne morto in ambulanza da un’ora circa per colpa di un calcinaccio piovuto dall’inferno nel pieno centro storico di Napoli. Padolilno era a un passo dalla pensione e invece ha trovato la morte.