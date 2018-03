Via Fani lontana nel tempo, gli studenti di Napoli: «Moro chi?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Marzo 2018, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 10:26

Via Fani è lontana, nello spazio e anche nel tempo. Quarant'anni dopo, le tracce restano impresse nella memoria, ma quasi solo di chi quel 16 marzo era nell'età della ragione. Se chiedi chi erano Aldo Moro e le Brigate Rosse a studenti, figli di genitori che quando loro stessi erano studenti quella strage e quel rapimento hanno vissuto come una cesura, si fa fatica a estrarre una risposta. E c'è sempre qualche spiritoso che scambia Aldo per Fabrizio. «Non mi avete fatto niente». E vabbè.Ma non è sempre così. Certo è più fresco il ricordo dell'11 settembre, dell'attacco alle Torri Gemelle di New York. Per gli adolescenti di oggi, il terrorismo è quello. Il più facile dei test, fuori e dentro due dei più prestigiosi licei napoletani, l'Umberto di Chiaia e il Sannazaro del Vomero, dà esiti alterni. C'è chi sa e chi non sa. I secondi sono molti di più. Non è ignoranza, però, è distanza. Nel tempo e nello spazio. Quarant'anni è una lunghezza degna di finire nei manuali di Storia e ci è finita. «Ma non si arriva mai con il programma fino a là» si giustifica Ilaria che frequenta l'Umberto. Mai sentito parlare di via Fani anche fuori dalla scuola? Un'alzata di spalle, uno sguardo inquieto, un fremito da interrogazione quando si è impreparati. E poi, quando il sequestro del presidente della Democrazia Cristiana gli viene rapidamente riassunto, un sorriso e un sospiro: «Spero che non lo facciano uscire all'esame di Stato». Matteo che l'esame lo farà quest'anno è diretto: «Mai sentito parlare. L'attualità non si fa a tempo a studiarla. Talvolta, però, siamo noi studenti a chiedere ai prof di spiegarci qualche evento di cui ricorre l'anniversario. Oggi per me è un giorno come gli altri».Benedetta franchezza. Non fu così quarant'anni fa, quando tutti gli studenti furono fatti uscire in fretta e furia. A casa, a casa. O furono chiamati i genitori per farli venire a prelevare. Nessuno era in grado di prevedere che cosa sarebbe successo. Era l'attacco al cuore dello Stato. Non un semplice giorno di vacanza. E gli echi del 77, con la scia di violenza metropolitana e creatività da controcultura, rimbombavano vivaci. Al Vomero, a interrogare i ragazzi all'uscita, un occhio allo smartphone un altro al motorino, le risposte cambiano di poco. «Forse all'ultimo anno lo studieremo il caso Moro, ma io non ne ho mai sentito parlare» si schermisce Michela che frequenta il primo del liceo. Neanche al ginnasio se n'è discusso? Il movimento della testa di chi ascolta la domanda, è inequivocabile. No. Ma in televisione, sui giornali, sui social? Idem. Tra padri e figli si viaggia in direzioni parallele che non convergono, alla faccia delle proiezioni politiche dello statista che voleva aprire ai comunisti. «Ne ho sentito parlare a casa proprio in questi giorni» si fa avanti Andrea Coraggio, anche lui al primo anno di liceo. «Ma non saprei contestualizzare». È rimasto incuriosito dal racconto del padre che quando la scorta di Moro fu massacrata dai terroristi avrà avuto la sua età, poco più poco meno. «Era un politico ucciso dalla mafia?» azzarda un altro studente che preferisce glissare sul proprio nome, soprattutto quando gli si risponde con un secco no.