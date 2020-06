Napoli: ricercato per furto e ricettazione, la polizia lo blocca a San Giovanni

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Ferrante Imparato due persone a bordo di un’auto. I poliziotti hanno identificato il conducente, Mario Cirella, 45enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene, emesso lo scorso lunedì dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, per l’espiazione complessiva di 6 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di evasione, minaccia, ricettazione, violazione della proprietà intellettuale e furto aggravato nonché ad una multa di 8506 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA