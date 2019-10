Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intorno alle ore 12 un 47enne del quartiere Mercato è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba sinistra. Il fatto è avvenuto in via Giacomo Savarese, dove il ferito ha una panetteria.Ricoverato al Loreto nuovo, non è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri della compagnia Stella.