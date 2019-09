Auto a folle velocità si schianta su veicolo parcheggiato nel Napoletano: feriti due ragazzi, l'autista aveva solo il foglio rosa

Giovedì 12 Settembre 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alta velocità e inesperienza. Questi gli ingredienti del cocktail che ieri sera, poco prima della mezzanotte, hanno portato allo schianto di una Fiat Panda contro una Polo parcheggiata in via Gianturco, nel cuore di San Giorgio a Cremano. L'auto in transito ha infatti sbandato all'altezza dell'incrocio con via Don Morosini, finendo per centrare in pieno un veicolo in sosta. Coinvolta anche una terza macchina, danneggiata «di rimbalzo» dalla Volkswagen. A bordo della Panda, cinque ragazzi tra i 18 e 17 anni originari di San Giovanni a Teduccio: i passeggeri anteriori, sprovvisti di cintura di sicurezza, hanno riportato contusioni al capo e al volto per cui si è reso necessario l'intervento di due ambulanze. Uno dei giovani è stato trasportato al Maresca di Torre del Greco, l'altro all'ospedale di Boscotrecase.Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, i quali si sono occupati dei primi rilievi del caso. Le auto sono tutte risultate regolarmente assicurate, mentre è emerso come il conducente non avesse ancora conseguito la patente. Nella circostanza, il 18enne viaggiava con il foglio rosa, ma senza la presenza di alcun patentato nella vettura. Il ragazzo avrebbe dovuto sostenere proprio questo mese l'esame finale per ottenere la licenza di guida. Malgrado le proteste dei genitori arrivati in zona poco dopo, i militari hanno così provveduto alla segnalazione di rito, senza tuttavia sporgere denuncia d'ufficio.La circolazione veicolare di zona è rimasta quindi bloccata per circa un'ora, con un autobus fermo all'incrocio a fare da «tappo» per i veicoli incolonnati dietro. Verso l'una, infine, il carroattrezzi ha rimosso la Panda impossibilitata ad andare in moto, ripristinando così in pochi minuti la viabilità del frequentatissimo snodo sangiorgese.