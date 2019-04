Napoli: striscione anti-pentiti sull'asilo, svastica e firma: clan Lo Russo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Aprile 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando i primi genitori sono arrivati davanti all’asilo nido alla seconda traversa di via Janfolla a Piscinola, non hanno visto la scuola: era interamente avvolta da uno striscione con un messaggio di Camorra. Il primo sentimento è stata la paura, solo dopo è arrivata l’indignazione. Subito è scattato l’allarme al 113, la polizia di Stato s’è presentata sul luogo, ha scattato qualche foto poi ha rimosso lo striscione.Era ancora buon mattino quando il messaggio di camorra era stato cancellato. La paura, invece, non se n’è andata e sarà difficile cancellarla, soprattutto all’indomani del tragico omicidio di camorra avvenuto a San Giovanni proprio dinanzi a una scuola, in mezzo ai bambini.