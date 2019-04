Napoli: rompe finestrino per rubare dall'auto, bloccato da un agente fuori servizio

Lunedì 29 Aprile 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 12:47

Stava rubando oggetti da un'automobile in sosta quando è stato visto da un poliziotto fuori servizio che non ha esitato a intervenire. È accaduto stanotte a Mario Biino, il 39enne che ha rotto il vetro di un veicolo parcheggiato su via Jannelli, nel quartiere Arenella, per asportare degli oggetti dal suo interno.Il poliziotto si è avvicinato all'uomo qualificandosi subito e scatenando la reazione aggressiva del ladro che gli ha mostrato un coltello e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, si è avventato contro l’agente, con calci e pugni. Dopo una breve colluttazione, il 39enne è stato bloccato anche con l'aiuto dei poliziotti della volante dell'ufficio prevenzione generale della Questura, allertata dall'agente intervenuto.All'interno di una tasca della felpa del 39enne sono stati rinvenuti un estrattore in acciaio per stereo da plancia, un chiavino e un tesserino della Croce Rossa Italiana, prelevato dall’interno dell’auto.Biino con precedenti penali, per i reati di rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale, è stato arrestato e questa mattina sarà giudicato con rito per direttissima.